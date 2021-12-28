Путин за горизонтом планирования 6 Telegram-канал «СерпомПо»

28.12.2021, 18:28

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Фото: EPA/UPG

Каковы шансы его ухода в 2024 году?

Даже не знаем, как оценить итоги нашего вчерашнего опроса про Путина. Пессимистичные? Оптимистичные? Шокирующие?

Может, Путин сам еще и не знает, пойдет ли на выборы (на самом деле ради этого он и обнулял Конституцию), но только 2% участников опроса верят, что он уйдет в 2024 году. 87% уверены, что сам он ней уйдет никогда (примерно те же цифры у Лукашенко в предыдущем опросе).

Вернее, именно это показывал опрос про Путина, пока на него не обратили внимание наши старые друзья – тролли (Лукашенко, судя по числу голосов и ответам, их не заинтересовал). Мы-то думали, что они уже вовсю празднуют, но они, как солдаты, всегда на службе!

И вот оптимистичный ответ от троллей – Путин, конечно, уйдет, но не раньше 2036 года. То есть, нам с ним жить еще 15 лет. Уже сегодняшние трехлетки окончат школу, а 45-летние россиянки выйдут на пенсию даже по новому, повышенному Путиным аж в 2018 году пенсионному возрасту, а он 84 – летний старец все будет править нашей страной.

Даже не знаешь, плакать или смеяться. А скорее всего, завидовать тем 4%, которые отвечают, что им это не интересно.

Впрочем, есть средний вариант ответа, раздумчивый – «не знаю» (28%). Тролли явно решили не пугать (или не радовать?) народ неизбежностью 36-го года. В конце концов, Дэн Сяопин прожил почти 93 года и до 88-ми влиял на политику Китая. Друга Путина Мугабе удалось сместить с поста президента Зимбабве только в 93 года в результате переворота. Так что и Путин может и до 2046 посидеть. Поправка бабы Вали Терешковой позволяет.

Поэтому ответ «сам он не уйдет никогда» - самый реалистичный. Как бы тролли ни искажали результаты голосования.

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