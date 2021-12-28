Журналисту Олегу Груздиловичу предъявили обвинение 1 28.12.2021, 18:40

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Олег Груздилович

Фото: t.me/radiosvaboda

Свою вину журналист не признает.

Белорусскому журналисту Олегу Груздиловичу предъявили обвинение. Это "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", передает euroradio.fm.

28 декабря в СИЗО № 1 на Володарского в Минске прошел первый допрос Груздиловича. Известно, что его обвиняют в участии в "несанкционированной акции". Следствие считает, что Олег Груздилович не мог там присутствовать в качестве журналиста, поскольку был лишен аккредитации МИД РБ. Он говорит, что был на акции как внештатный сотрудник белорусского издания "Народная воля".

Свою вину Груздилович не признает.

В очередной раз Олега Груздиловича задержали 23 декабря в столице. Тогда же стало известно, что он подозреваемый по уголовному делу. В тот день как раз Министерство внутренних дел РБ объявило белорусскую службу Радио Свобода "экстремистским формированием".

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