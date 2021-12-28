Директор Офиса по правам людей с инвалидностью покинул Беларусь 28.12.2021, 19:45

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Сергей Дроздовский

Сергей Дроздовский находится в Германии в специальном месте для беженцев.

Сергей Дроздовский, экс-директор ликвидированного Офиса по правам людей с инвалидностью, покинул Беларусь. Сейчас он находится в Германии в специальном месте для беженцев в качестве лица, запросившего убежище, сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, в феврале Дроздовского, а также юриста офиса Олега Граблевского обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса. Дроздовский находился под домашним арестом, Граблевский – в СИЗО до конца июля, когда им изменили меру пресечения и освободили под поручительство. В ноябре стало известно, что на поручителей Дроздовского и Граблевского наложены денежные взыскания общим размером в 550 базовых величин.

Дроздовский называет уголовное преследование необоснованным и надуманным. По его словам, кроме дела о мошенничестве, в производстве находится еще одно уголовное дело «относительно деятельности самого Офиса и его финансовой составляющей», а также проводится расследование на предмет того, носят ли материалы на сайте офиса экстремистский характер.

«Наш арест и уголовное дело против нас как раз таки и было частью государственной политической операции, чтобы каким-то образом повоздействовать на ПРООН», – заявил Дроздовский. По его словам, офис выполнял правозащитную работу и содействовал государству в исполнении конституционных норм: обеспечивал граждан возможностью пользоваться услугами адвоката.

Дроздовский рассказал, что схема адвокатской поддержки от ООН людям с инвалидностью и людям, пострадавшим от домашнего насилия, была разработана в 2019 году, до событий 2020 года. Также, по словам Дроздовского, следствие не установило, из каких именно проектов и программ ПРООН финансировались адвокаты.

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