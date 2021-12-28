Максим Березинский: Я бы не делал ставки на то, что Беларусь на Олимпиаде будет выступать под красно-зеленым флагом 1 28.12.2021, 20:32

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Максим Березинский

Ситуация не успокоилась, она набирает обороты.

В конце года «Белсат» подводит итоги спортивных событий с Максимом Березинским, руководителем проектов «Трибуны» в Беларуси и Украине.

– В этом году Национальный олимпийский комитет Беларуси отметил свое 30-летие. Когда в него пришли идеология и политика? Можно ли сравнивать тот рассвет олимпийского движения в Беларуси и нынешние реалии?

– Тогда было все беднее, очевидно. Если вспоминать первые выступления Светланы Парамыгиной или Игоря Железовского, то там не было понятно, в чем ехать, с каким инвентарем. Призовые выдавали просто кэшем, так как неясно было, как эти деньги перечислить. Тогда решались проблемы совсем другого порядка: просто доехать, выступить, если удастся – побороться за медаль… поэтому трудно сравнивать тот период с нынешним.

Но, я думаю, перемены произошли уже тогда, когда Лукашенко стал президентом НОК. Это время, когда была сделана ставка на то, что спорт будет частью политики, частью пропаганды. И правитель постоянно старался выстраивать вокруг спорта такую какую-то показушную добродетель, которая должна была его хоть как-то оправдывать в глазах людей.

Но мы видим другое. От того и репрессии продолжаются. Та же Саша Романовская не может быть уверена, что поедет на Олимпиаду, Николая Козеко вообще отодвинули от дел… все это ставит вопросы по поводу того, вернулись ли мы в нормальную жизнь. Мне очевидно, что не вернулись. Да и вообще: если одной рукой празднуется 30-летие НОК с улыбками и звоном бокалов, когда спортсменки на высоких каблуках и спортсмены в джентльменских смокингах слушают речь Вити Лукашенко, а в тот же вечер процветает безумие, задерживают людей, которые где-то там что-то написали в соцсетях – то это не страна для спорта и, как результат, не страна для жизни. И к Олимпиаде, очевидно, ничего не нормализуется, ничего не изменится, и мы будем жить в такой сумасшедшей, когда ты думаешь, что хуже уже некуда, а им удается опустить еще ниже уровень.

– А почему такая медленная реакция международного олимпийского комитета на все это?

– Думаю, МОК не хочет прецедента. Возможно, что подобный белорусскому кейсу предстоит еще когда-то рассматривать. И они стараются действовать так, чтобы потом их не завалили подобными просьбами. Поэтому с нашей стороны по-прежнему актуальным остается обязанность настаивать на том, что это особая ситуация, что мы живем в стране, где не просто кто-то не согласен с чьим-то мнением. А мы живем в полноценном концлагере, где людям просто не дают жить. И нам важно эту ситуацию и показать, и рассказать. Ведь в Европе, хотя и появляются истории из современной Беларуси на первых полосах, все равно не до конца оценивают ту степень глупости, что делается, не понимают того ужаса, который переживают белорусы. Поэтому нам нужно еще больше работать, еще больше объяснять и доказывать то, что мы действительно живем в нереальном мире.

– В таком случае может ли что-то измениться к Играм в Пекине?

– Конечно. Ситуация развивается. И не в лучшую сторону. Летом Беларусь еще не была под санкциями США, сейчас они в действии. Притеснение спортсменов продолжается. Ситуация не успокоилась, она набирает обороты. Могут быть очередные самострелы с белорусской стороны. И я бы не делал ставки на то, что Беларусь будет выступать под красно-зеленым флагом. За эти полтора месяца может что угодно измениться.

– После ситуации с Базановым, как вы думаете, будут ли бояться выезжать куда-то белорусские чиновники от спорта?

– Ну, я думаю, что для Ковальчука (Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма. – Прим.) и Виктора Лукашенко на Олимпиаду путь забанен. Возможно, будет личное приглашение Лукашенко-старшему со стороны Си Цзиньпина. Хотя вопрос к МОК, как он будет оценивать статус руководителя. Что касается Базанова, то мы видим, как Венгрия оправдывается за то, что дала визу невъездному в Евросоюз человеку, мы видим, как Чехия жестко отреагировала. Очевидно, что подобные поездки опасны для них.

– А почему исключенное из Европейского трансляционного Союза белорусское телевидение продолжает транслировать и футбольные Еврокубки и этапы Кубка мира по биатлону?

– Футбол к Европейскому трансляционному союзу не имеет никакого отношения, он продается через других правообладателей, и здесь сложно искать какую-то подоплеку. Что касается трансляций биатлона, которые ЕТС как раз принадлежит, то контракт был подписан заранее, и он продолжает действовать. Но эти контракты – дорабатываются. Здесь нет большого сюрприза.

Очевидно, что ситуация будет осложняться с каждым разом, и мы видим, что все больше европейских рекламодателей отказываются размещать рекламу на белорусском телевидении. А значит, в БТ будет еще меньше денег. И этот вопрос рано или поздно станет ребром. Но мы должны понимать, что показ спорта как раз меньше всего влияет на смену режима или еще на что. И нас это не слишком приблизит к финальному результату. Другой вопрос – сотрудничество с телевидением, которое показывает пытки, и это правда. Здесь нужно разбираться немедленно.

– А поняли ли вы за почти полтора года, за что BY.TRIBUNA.COM заблокировали в Беларуси как раз в день выборов? И что изменилось за это время?

– Нет, мы так и не смогли добиться от Министерства информации объяснения, за что нас заблокировали. Все время присылали нам какие-то отписки. В итоге через год сообщили: так вы же экстремистский сайт, поэтому вас и заблокировали. Почему это случилось – понятно, ведь мы всегда были костью в горле для спортивных чиновников. Нас не единожды приглашали и вызывали на беседы и с представителями Министерства информации, и с представителями Администрации президента, и даже с теми, кто имеет доступ в лукашенковскую хоккейную раздевалку. Периодически нам давали понять, что мы пишем не только о спорте, что лучше сконцентрироваться на голах, пунктах, секундах. И там, мол, большее пространство для деятельности. Но мы всегда жестко критиковали то, что считали неправильным в структуре белорусского спорта, мы старались разобраться, почему у тех, кто входит в раздевалку Лукашенко, больше прав, чем у других.

Мы не нарушали никакого закона. Мы давали возможность высказаться и одной стороне, и другой. Я никогда не соглашусь, что у нас было что-то такое, что ставит под угрозу национальную безопасность. Кажется, что угрозу национальной безопасности создают те, кто врывается в квартиры, ломая замки и разрушая двери, запугивает людей: вот это опасно, вот это страшно. Очевидно, что им очень хотелось дать нам по рукам, и когда появилась такая возможность, отомстить, – ей очень быстро воспользовались. Это просто паника с их стороны была. И они из состояния этого аффекта не могут выбраться до сих пор, продолжая разрушать все до выжженного поля. И при этом выкрикивают, что главное не потерять страну. Но в тоже время сами добивают те институты, которые хоть как-то, но работали. Этого ничего не остается.

Несмотря на то, что нас во второй половине дня 9 августа 2020 года заблокировали, рекламодатели продолжали с нами сотрудничать. И тогда это действовало. Но после того, как через год нас признали экстремистами, наши партнеры вынуждены были уйти, так как это стало опасным уже для них. Пришлось пересмотреть модель рекламную, мы на ней зарабатывали и сами себя обеспечивали, а несколько последних лет были рентабельными. Теперь вынуждены искать поддержки у организаций, которые помогают репрессированным СМИ из Беларуси. Не скажу, что без усилий, но нам это удается. И мы имеем хорошие цифры по количеству аудитории. Понятно, что после блокировки она стала меньше. Но мы находим каналы, как доносить информацию, у нас есть мобильная программа, у нас есть социальные сети, которым мы всегда уделяли достаточно большое внимание. И теперь просто переносим часть веса с нашего сайта на группы в Telegram, Facebook, Twitter.

Все еще удается быть притягательными для аудитории, которая интересуется спортом и тем, как спорт связан с той ситуацией, что царит в стране. Поэтому мы будем оставаться в медийном поле, у нас есть планы развития на 2022 год, и мы надеемся, что больше не станем терять аудиторию, а по возможности только наращивать ее. Например, через YouTube, где у нас уже есть несколько каналов. И планируем запускать другие.

– А почему «Прессбол» удалось переобуть, а вас – не осилили?

– Так «Прессбол» достаточно долго шел по скользкому пути, когда еще во время жизни Независимой газеты они часть своих акций продали Белорусской федерации футбола. И в то время, когда Румас был во главе Ассоциации БФФ это позволяло какую-то относительную свободу иметь. Хотя что касается критики Федерации, уже тогда было все сложно. И были конфликты. Для нас было очевидно, что это тропинка в один конец. Наступление горького финиша было вопросом времени. И это время настало довольно быстро. Проверки это все не выдержало, разрушилось и превратилось в газету «Все о футболе» или в «Спортивную панораму» худшего образца. И с цензурой, и с главным редактором, который слабо представляет, что нужно делать, чтобы были какие-то тиражи и просмотры. А после тог, как к руководству АБФФ пришли эти оловянные солдатики, абсолютно очевидно стало, что никакой свободы не будет. По сути, газета сама себе подписала приговор всеми этими действиями, которые были до 2020 года. Там не оставалось никакой возможности лавировать, поле для маневра было очень узкое. И взяв саблю, вот эти люди из Федерации порубили все ростки воли, которые были. Там опустились до того, что уже ставят и удаляют информацию о том, что какой-то тренер покритиковал работу судей. Это уже явное дно. И очень жаль, что газета, которая была символом свободной прессы 90- х – начала 2000-х, в которой были огромные тиражи, которую сравнивали с украинским изданием «Команда» или российским «Спорт-экспрессом», превратилась в обслугу недалеких людей.

– Чего ждете от 2022 года?

– Ничего необычного не расскажу. Год будет сложнее предыдущего. Но у нас явно есть светлая цель, и время, в любом случае, играет на нас, а потому мы своего добьемся. Наша задача – ускорять процессы освобождения. Мы знаем, что в Польше это заняло много времени. У нас это продлится гораздо более короткий период, так как сейчас информация гораздо быстрее распространяется.

Задача каждой со своей стороны продолжить в 2022 году борьбу со злом, хотя бы говоря громкое «Нет!» потому, что от тебя требуют сдавать какие-то деньги или присутствовать на каких-то мероприятиях. Разговор же не о том, чтобы бороться за высокие идеалы демократии, давайте просто бороться за свои права.

Если увольняют вашего коллегу, с которым вы проработали за одним столом 20 лет, то, наверное, есть смысл сопротивляться этому, возмутиться, подняться и всем отделом написать заявление на увольнение. Вы надеетесь, что вас это не тронет? Но смотрите, что начинается вторая волна хапунов, третья, четвертая, приходят за все новыми людьми. Доберутся до всех. Ведь адекватные люди под угрозой. Это бесконечный процесс, и репрессии закончатся только тогда, когда хунта начнет сажать своих. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Мы закаляем себя, и нет абсолютно никакого неверия в то, что не сможем победить. Мы абсолютно точно пройдем этот путь до конца и выпьем шампанское на улицах Минска. Здесь не может быть никаких двух мнений.

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