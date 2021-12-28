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Белорусские сигареты пытались вывезти в Польшу под видом зеркал

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  • 28.12.2021, 20:35
  • 3,740
Белорусские сигареты пытались вывезти в Польшу под видом зеркал

Фотофакт.

Партию белорусских сигарет перехватили сотрудники Балтийской таможни в России. Согласно документам, зарегистрированная в Санкт-Петербурге фирма везла зеркала в Польшу. Контейнер с зеркалами отправили на рентген. При сканировании грузу был присвоен статус «объект под подозрением».

Когда контейнер вскрыли, выяснилось, что в деревянных коробах, обшитых зеркалами, находятся сигареты. Всего было изъято 312,4 тысяч пачек белорусских сигарет Minsk, Queen и NZ. Их стоимость оценивается в 17 млн российских рублей (231 тыс. долларов).

Возбуждено административное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного, сообщает Северо-Западное таможенное управление ФТС РФ.

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