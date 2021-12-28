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Лидер ОГП Николай Козлов начал отбывать арест

  • 28.12.2021, 21:00
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Лидер ОГП Николай Козлов начал отбывать арест
Николай Козлов

Он явился в Центральный РУВД по повестке.

28 декабря лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов начал отбывать трехмесячный арест, сообщает партия в Facebook.

Козлов явился в Центральный РУВД по повестке. Его провожали друзья. Козлов назвал приговор неправосудным, но заявил, что не собирается уезжать из Беларуси.

В августе этого года Козлова приговорили к трем месяцам ареста по статье 407 УК (оглашение данных предварительного следствия). В декабре прошлого года и январе этого политика несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет как свидетеля по делу Координационного совета. Козлов три раза отказывался дать подписку о неразглашении.

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