Инфляция в Турции достигла трехлетнего максимума 3 3.12.2021, 16:24

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Рейтинг Эрдогана падает рекордными темпами.

Инфляция в Турции в ноябре установила трехлетний рекорд, достигнув 21,3% по сравнению с показателями ноября 2020 года.

Об этом пишет "Европейская правда".

По сравнению с октябрем, инфляция в ноябре выросла на 3,51%, сообщили в статистическом ведомстве.

Больше всего подорожали за год услуги ресторанов, гостиниц, продовольственные продукты.

Турецкая экономика в последнее время испытывает проблемы на фоне падения курса лиры, высокого долга и безработицы.

На прошлой неделе в ряде крупных городов, включая Стамбул и Анкару, прошли протесты из-за возмущения людей почти ежедневным повышением цен на все товары.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, поддержка которого сейчас на самом низком уровне за все почти два десятилетия у власти, пообещал наказать тех, кто якобы спекулирует на ценах.

Эрдогана критикуют за убеждение, что более низкие процентные ставки позволят сдержать инфляцию. В последние месяцы он оказывал давление на центробанк, требуя снижать базовую процентную ставку. Вместо этого инфляция растет.

Оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) обвинила статистическое ведомство в том, что обнародованные данные не соответствуют действительности.

По оценкам исследовательских инициатив, которые называют независимыми, как ENAGRUP, реальная инфляция в ноябре могла составить более 58%.

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