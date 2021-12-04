Как справиться с постковидным синдромом? 1 4.12.2021, 17:15

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Рекомендации врача.

На второй год пандемии мы уже знаем, что COVID-19 может иметь серьёзные последствия. Об особенностях постковидного синдрома и его лечении «АиФ» беседует с д. м. н., заведующей кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава России Еленой Малинниковой.

— Елена Юрьевна, постковидный синдром теперь внесён в Международный классификатор болезней. Расскажите, пожалуйста, что это такое.

— Среди острых респираторно-вирусных инфекций COVID-19 оказался для нас заболеванием с сюрпризами. Сначала казалось, что этот недуг похож на другие ОРВИ. К тому же мы встречались с коронавирусными инфекциями в течение как минимум 20 предыдущих лет, и они не вызывали у нас столько удивления.

Один из фактов — развитие у переболевших не просто постинфекционного синдрома, который мы иногда наблюдаем и у гриппа, и у других инфекций, а достаточно серьёзных нарушений функций различных органов и систем.

В настоящее время постковидный синдром внесён в Международный классификатор болезней (МКБ-10) в формулировке «Post COVID-19 condition». Это последствия COVID-19, когда до 20% людей, перенесших это заболевание, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель.

— Не могли бы вы назвать конкретные проявления постковидного синдрома, в частности те, которые не спутать ни с какими другими?

— Говорить «не спутать» неправильно, потому что, по мнению врачей, постковидный синдром — это достаточно широкий диапазон различного рода симптомов (последствий). Это может быть и выраженная астения (слабость), и тяжесть в грудной клетке, ощущение неполного вдоха, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия, снижение когнитивных функций, расстройство терморегуляции и др.

Но в первую очередь это лёгочная симптоматика и проблемы нервной системы, причём как периферической, так и центральной. Однако выраженность симптомов у переболевших индивидуальная. Синдром диагностируется клинически с учётом предшествующего инфекционного анамнеза. При этом ещё не установлена прямая зависимость между тяжестью симптомов пост ковида и течением самого заболевания. Варианты бывают разные, т. е. человек, который тяжело перенёс COVID-19, может быть затронут постковидным синдромом незначительно. А у того, кто, казалось бы, перенёс болезнь в лёгкой форме, может наступить достаточно тяжёлое постковидное состояние.

Вирус оказался с сюрпризом. Он поражает не только легкие, но и другие органы и системы, в частности много симптомов неврологического характера: головные боли, астения, бессонница и другие. Поражение периферической нервной системы характеризуется мышечными и суставными болями, а центральной — изменением вкусовых особенностей, ослаблением памяти, эмоциональной неустойчивостью.

Таких пациентов можно отнести к категории сложных. Врачам часто приходится выслушивать их исповеди и пытаться достигнуть терапевтического эффекта любыми возможными методами и средствами.

— Возможна ли профилактика постковидного синдрома?

— Когда дело доходит до профилактики, я всегда говорю, что нет ничего лучше вакцинации, которую мы называем профилактикой специфической. Только вакцинация может уберечь нас от развития тяжёлых форм заболевания, только она может предотвратить активное распространение вируса по органам и тканям и таким образом предотвратить развитие различных постковидных симптомов.

Если же всё-таки мы по каким-то причинам не успели сделать прививку и вирус попал в организм, то, конечно же, нужна противовирусная этиотропная терапия, начинать которую следует как можно раньше, чтобы ограничить распространение вируса в организме.

— Может ли раннее лечение повлиять на уменьшение социально-экономического бремени нынешней пандемии?

— Безусловно, может. Сегодня мы как раз обеспокоены тем, что пациенты с постковидным синдромом тяжёлым бременем ложатся на амбулаторную службу. И их всё больше и больше, т. к. заболеваемость растёт.

Когда симптомы проявляются долгое время, лечащему врачу очень тяжело разобраться. Нужно понять, обострение это хронического заболевания или выраженный постковидный синдром.

Сегодня как врачи, так и сами пациенты должны понять, что чем раньше начать противовирусную терапию, тем быстрее больной выздоровеет и восстановит свою трудоспособность и меньше будет вероятность постковидных осложнений.

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