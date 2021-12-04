Польские пограничники задержали в Балтийском море российское судно 3 4.12.2021, 22:07

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У капитана в крови было 2 промилле алкоголя.

Польские пограничники задержали в Балтийском море российское судно, которое едва не протаранило пляж, пишет «Униан». Российское сухогрузное судно шло из Клайпеды в гданьский Северный порт, отклонилось от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направлялось в сторону пляжа.

"Пограничники высадились на борту российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера – по 1,5", - говорится в сообщении.

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, и работники польской пограничной службы занимаются его оформлением.

Отмечается, что данное судно, имеющее 120 метров в длину и более 7 метров осадки, перевозило стальные конструкции.

Напомним, недавно российское рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли (Архангельская область РФ). По предварительным данным, причиной ЧП стало обледенение. В момент инцидента на борту находились 19 человек, спасти пока удалось лишь двоих.

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