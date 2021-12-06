Мнение: Лукашенко крайне неудобен для Китая 9 6.12.2021, 8:14

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Белорусский режим — угроза для Си Цзиньпина.

Telegram-канал "CYNIC" поделился мнением, какие темы могут обсудить президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин. Напомним, уже завтра между ними состоится видеоразговор:

- Китай попал в ловушку "внутреннего потребления", преградой для "шелкового пути" является Лукашенко (как бы там Лукашенко ни подписывал директиву о тесном сотрудничестве - в обход России, кстати, на что обратили внимание немногие аналитики). Лукашенко опять (второй раз за год) пытается впрыгнуть в китайскую экономическую игру, чтобы отсечь фактор зависимости от сочинского центра. Это правильно, но Пекин пока на предложение не отвечает, а очередной шпагат невозможен с учетом того, что два козыря были отданы Москве - Крым и Украина. Для Пекина не хватает "ставки", а самому Пекину Лукашенко больше мешает, чем помогает. Для Си режим Лукашенко является реальной угрозой сухопутного транзита, а потеря после перекрытия этого пути будет составлять невообразимую цену, которую никогда не сможет предложить Лукашенко - банально придется Беларусь продавать, чтоб компенсировать китайские потери.

Второй дополнительный вопрос - это Беларусь. И "двойные секторальные" должны послужить стимулом для урегулирования вопроса в концепции win-win. Тут для России сделка экстремально выгодна, но вся проблема в необычайных амбициях Кремля и строгом (и ошибочном) ощущении, что Беларусь - это зона контроля РФ. От живого Лукашенко Россия никогда не получит больше. Как раз истекает первый срок по разработке "решения вопроса", а через 3 месяца - сразу после референдума - второй "срок" для демонстрации конструкции по транзиту власти.

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