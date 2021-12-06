Сенаторы США призвали Байдена быть «четким и сильным» в разговоре с Путиным

Сенаторы США призвали Байдена быть «четким и сильным» в разговоре с Путиным5
- 6.12.2021, 8:03
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Переговоры американским президентом и главой Кремля намечены на 7 декабря.
Сенаторы США призвали президента США Джо Байдена быть «четким и сильным» в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор состоится 7 декабря, пишет «Новое время» со ссылкой на американские СМИ.
Сенаторка-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть «Очень четким и очень сильным» в общении с Путиным.
«Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект Северный поток-2 и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь», — сказала сентор.
Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, «очень агрессивным действиям России».
Переговоры между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным намечены на вторник, 7 декабря.