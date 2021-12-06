закрыть
6 декабря 2021, понедельник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сенаторы США призвали Байдена быть «четким и сильным» в разговоре с Путиным

5
  • 6.12.2021, 8:03
  • 4,696
Сенаторы США призвали Байдена быть «четким и сильным» в разговоре с Путиным
фото: georgian.vda

Переговоры американским президентом и главой Кремля намечены на 7 декабря.

Сенаторы США призвали президента США Джо Байдена быть «четким и сильным» в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор состоится 7 декабря, пишет «Новое время» со ссылкой на американские СМИ.

Сенаторка-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть «Очень четким и очень сильным» в общении с Путиным.

«Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект Северный поток-2 и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь», — сказала сентор.

Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, «очень агрессивным действиям России».

Переговоры между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным намечены на вторник, 7 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников