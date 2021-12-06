Названы продукты, которые улучшают работу кишечника 1 6.12.2021, 11:12

2,406

Ученые из Лондонской школы медицины и стоматологии в Бартсе провели исследование.

Очень полезное открытие для спортсменов сделали ученые из Лондонской школы медицины и стоматологии в Бартсе, пишет сайт medicina.ua. По их словам, коровье молозиво может существенно уменьшить случаи появления желудочно-кишечных проблем среди активных людей.

В исследовании приняли участие 30 спортсменов обоих полов в возрасте от 20 до 24 лет. Добровольцам было предложено тренироваться в течение 20 минут, используя 80% от их максимальной аэробной нагрузки. В конце упражнений измерялись температурные реакции и состояние кишечника.

В итоге, в ходе лабораторных испытаний были выявлены изменения в кишечнике барьерных функций.

Дело в том, что производительность спортсменов может серьезно снижаться из-за кишечных симптомов во время тяжелых упражнений. Однако, когда спортсменам стали давать экстракт из коровьего молозива на протяжении двух недель, рост в кишечнике негерметичности был сокращен примерно на 80%, несмотря на те же физические усилия и повышение температуры тела.

Таким образом, специалисты сделали вывод, что коровье молозиво очень помогает людям вести активный образ жизни, в частности выполнять сложные и длительные тренировки без риска внезапного очищения кишечного содержимого, как и без вероятности развития каких-либо осложнений со стороны других органов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».