Вакцинированных «Спутником V» пустят в Саудовскую Аравию 1 6.12.2021, 11:47

Но уже с нового года.

Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд иностранцам, вакцинированным российским препаратом «Спутник V», сообщают РИА «Новости».

При въезде в Саудовскую Аравию привитым гражданам потребуется пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

Ближневосточное государство стало 102-м в списке государств, доступных для посещения людям, привитым «Спутником V». В их числе также Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Грузия, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, Кения и Мексика. Среди европейских стран, в которые можно отправиться после вакцинации российским препаратом, — Венгрия, Албания, Греция, Турция, Черногория и Хорватия.

При этом, напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) по-прежнему не одобрили российскую вакцину.

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