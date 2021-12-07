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Белорусские спецслужбы накачивают мигрантов алкоголем

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  • 7.12.2021, 8:29
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Белорусские спецслужбы накачивают мигрантов алкоголем

Готовится масштабная провокация на польской границе?

Причиной агрессии мигрантов в отношении польских солдат и офицеров, несущих службу на польско-белорусской границе, может стать употребление алкоголя, сообщило Министерство национальной обороны Польши.

«На польско-белорусской границе все еще происходят попытки незаконных пересечений, и мигранты ведут себя агрессивно по отношению к нашим солдатам и офицерам. Поведение мигрантов может быть связано с употреблением алкоголя, который они получают от белорусских спецслужб», – говорится в сообщении Минобороны Польши.

Эта информация проиллюстрирована видеоматериалом, на котором изображены несколько мужчин у горящего костра, за заграждением из колючей проволоки. На видео видно, как один из них откручивает бутылку, наливает прозрачную жидкость в металлическую чашку и подает другому человеку.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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