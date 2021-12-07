Как белорусские власти пируют во время чумы 2 7.12.2021, 11:46

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Впереди нас ждет время других экономических чудес, уже со знаком минус.

О чем говорит динамика валового внутреннего продукта и почему белорусское правительство совершенно зря громко хвалится экспортным чудом, объясняет Telegram-канал «Нашы грошы».

– Нам говорят: смотрите, все же хорошо, у нас экспортное чудо – ВВП страны растет, о каких проблемах в экономике вы говорите? Не мешайте праздновать победу. Но мы все же посмотрим, и попробуем понять, такое ли чудесное это чудо? И если нет, то что стоит за красивыми цифрами на самом деле.

Сегодня ВВП растет не в сферическом вакууме, а на фоне провального прошлого года. Грубо говоря, если в прошлом году мы торговали плохо, а в этом – лучше, то сравнительная динамика будет выглядеть как весьма положительная. Дельта большая, есть ощущение, что все просто прет.

Но в чем причины текущего роста? Быть может, здесь есть заслуги правительства, произошли какие-то неожиданные, революционные реформы, которые позволили экономике страны раскрыться? К сожалению – нет.

Никаких экономических откровений не случилось, а причина роста – неожиданно (в том числе и для белорусских чиновников) удачная экономическая конъюнктура, неожиданно высокие цены на товары, которые поставляет Беларусь на внешние рынки. Но чудеса имеют свойство заканчиваться, что, собственно, мы сегодня и можем наблюдать воочию.

Если ВВП в апреле этого года по сравнению аналогичным месяцем прошлого года был выше на впечатляющих 7,5%, то май уже скатился до 5,3%. А дальше – все ниже и ниже. Июль – 2,9%, сентябрь – 0,7%, октябрь – 0,3%. Судя по всему, так дело может привести к отрицательным показателям. Да, пока это рост, но уже минимальный, и это очень показательно.

При таком минимальном росте экономики очень опасно брать в долг. Когда страна генерирует рост ВВП в 2,4% (это показатель совокупно за январь-октябрь этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого), как можно занимать у России деньги под 5-6% годовых?

На недавней пресс-конференции Нацбанка этот неприятный вопрос задали руководству финансового регулятора. На что они ответили, что в Японии госдолг еще больше, и ничего – живут. Очень печально, когда чиновник или не понимает, или не хочет принять тот факт, что Япония может обслуживать госдолг в 200% ВВП, а Беларусь едва ли потянет и 50%.

Ситуация, которая происходит сейчас в Беларуси, напоминает пир во время чумы. На фоне падения темпов роста ВВП государство старательно набирает дорогостоящие кредиты (у России и на внутреннем рынке) и (внимание!) повышает зарплаты населения. Экономика буксует, а зарплаты растут.

О чем это говорит? О том, что этот банкет надо оплачивать на чьи-то деньги. Но если того, кто даст деньги извне, нет, у государства есть еще одна опция – включение печатного станка. Только последствия таких экспериментов хорошо знакомы всем белорусам.

Подводя итоги, мы увидим картину, которая уже никак не вписывается в рамки «чуда»: рост ВВП замедляется (стремительно), зарплаты растут (неоправданно), включился печатный станок, в скором времени вступят в силу санкции, которых правительство так демонстративно «не боялось».

Судя по всему, впереди нас ждет время других чудес, уже со знаком «минус», да и время дешевого доллара рано или поздно подходит к концу: слишком много обстоятельств сейчас играют против устойчивости белорусского рубля.

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