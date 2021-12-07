Ученые: Все домашние кошки — психопаты 7.12.2021, 17:43

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Исследователи считают, что это совершенно нормально.

Практически все домашние кошки — психопаты по человеческим меркам. Однако не бойтесь своих пушистых друзей — на самом деле в этом нет ничего страшного, пишет «Новое время».

Британские зоопсихологи из Ливерпульского университета и Ливерпульского университета Джона Мура создали опрос для владельцев кошек, чтобы оценить, насколько живущие с ними питомцы подвержены «кошачьей психопатии».

Там были утверждения вроде «Моя кошка издает громкие звуки без очевидной причины», «Моя кошка бегает по дому без очевидной причины», «Моя кошка любит забираться высоко», «Кажется, моя кошка не умеет оценивать риски» и так далее. Каждое из них нужно было оценить по шкале от 1 до 5.

В опросе поучаствовали 549 человек, на основе ответов которых исследователи вывели критерии психопатии у кошек. Оказалось, что у всех кошек присутствуют те или иные психопатические черты.

Исследователи отмечают, что на проведение подобного исследования их вдохновили их домашние кошки. К примеру, Аксель — кот Минны Лайонс, одной из зоопсихологов, — обычный кошачий психопат, который не чувствует страха и в поисках еды спокойно забирается на чужую территорию.

Исследователи предупреждают, что подобное поведение является отклонением исключительно с человеческой точки зрения. Они уверены — практически все коты будут психопатами, если применять к ним нормы поведения людей.

Однако важно понимать, что такое поведение сформировалось у котов в ходе эволюции, и эти черты помогли им дожить до наших дней. Поэтому нет смысла пытаться перевоспитывать животное — правильнее будет изучить характер кошки и создать для нее подходящую среду: купить больше когтеточек или высоких домиков.

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