Великобритания объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 1 8.12.2021, 17:20

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Причина бойкота — нарушения прав человека в Китае.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что представители британского правительства откажутся от посещения предстоящих в Пекине зимних Олимпийских игр, сообщает vesti.ru. Спортивным соревнованиям объявлен дипломатический бойкот.

"У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем, – цитирует Джонсона "Интерфакс". – Я сказал председателю Си о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо британских министров не ожидается, но я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства".

Таким образом, Великобритания стала третьей страной, представители власти которой заявили об отказе от визита в Пекин на Олимпиаду. Первыми об этом заявили представители США, позже – Австралии.

Причиной бойкота называется ситуация с нарушением прав человека на территории КНР.

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