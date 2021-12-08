закрыть
8 декабря 2021, среда, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Великобритания объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

1
  • 8.12.2021, 17:20
  • 2,184
Великобритания объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

Причина бойкота — нарушения прав человека в Китае.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что представители британского правительства откажутся от посещения предстоящих в Пекине зимних Олимпийских игр, сообщает vesti.ru. Спортивным соревнованиям объявлен дипломатический бойкот.

"У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем, – цитирует Джонсона "Интерфакс". – Я сказал председателю Си о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо британских министров не ожидается, но я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства".

Таким образом, Великобритания стала третьей страной, представители власти которой заявили об отказе от визита в Пекин на Олимпиаду. Первыми об этом заявили представители США, позже – Австралии.

Причиной бойкота называется ситуация с нарушением прав человека на территории КНР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников