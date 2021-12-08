Экспорт нефти из Беларуси в Германию отсутствует с начала декабря

Экспорт нефти из Беларуси в Германию отсутствует с начала декабря8
- 8.12.2021, 22:50
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Экспортом нефти из Беларуси занимается попавшая под санкции «Белоруснефть».
Экспортные поставки нефти из Беларуси в Германию отсутствуют с начала декабря, свидетельствуют данные российской статистики, с которой ознакомился "Интерфакс".
Согласно статистике, экспортный график нефти в дальнее зарубежье по МН "Дружба" предполагал в декабре поставку в Германию 151,6 тыс. тонн белорусского сырья. По состоянию на 7 декабря поставки отсутствуют, свидетельствуют статданные. План поставок на IV квартал предусматривал экспорт 450 тыс. тонн нефти из Беларуси в Германию. Фактический объем поставок составил 289,3 тыс. тонн, или 87% от графика.
Добычей и экспортом нефти из Беларуси занимается госпредприятие "Белоруснефть". Ежегодный объем добычи нефти на территории Беларуси составляет около 1,7 млн тонн. Традиционно весь объем добываемой нефти экспортировался в Германию.
Как сообщалось, Евросоюз 2 декабря объявил о решении пополнить санкционные списки по Беларуси еще 11 структурами. В том числе санкции введены против "Белоруснефти" и двух предприятий нефтехимического комплекса - "Белшина" и "Гродно Азот".
В июле этого года Лукашенко своим указом вывел "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим", который подпал под санкции США.