закрыть
9 декабря 2021, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты начали исчезать со склада в «Брузгах»

7
  • 9.12.2021, 9:02
  • 22,476
Мигранты начали исчезать со склада в «Брузгах»
фото: anadolu agency

Польские военные находят у них странные методички.

Транспортно-логистический центр в «Брузгах» заметно опустел. Мигранты освободили верхние ярусы и переехали на первый этаж, сообщает telegraf.by.

Вместе с тем Федеральная полиция Германии на 7 декабря зафиксировала 10 864 незаконных попадания в страну через Польшу из Беларуси.

В ноябре таких случаев было 2849. Отмечается, что сейчас наблюдается явная тенденция к снижению.

В свою очередь Минобороны Польши опубликовало фото записок мигрантов. Как утверждается, там записана инструкция от белорусских спецслужб – часы смены на заставах, способы запутать след, направления движения и информация о необходимом камуфляже.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников