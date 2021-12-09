Мигранты начали исчезать со склада в «Брузгах» 7 9.12.2021, 9:02

22,476

фото: anadolu agency

Польские военные находят у них странные методички.

Транспортно-логистический центр в «Брузгах» заметно опустел. Мигранты освободили верхние ярусы и переехали на первый этаж, сообщает telegraf.by.

Вместе с тем Федеральная полиция Германии на 7 декабря зафиксировала 10 864 незаконных попадания в страну через Польшу из Беларуси.

В ноябре таких случаев было 2849. Отмечается, что сейчас наблюдается явная тенденция к снижению.

В свою очередь Минобороны Польши опубликовало фото записок мигрантов. Как утверждается, там записана инструкция от белорусских спецслужб – часы смены на заставах, способы запутать след, направления движения и информация о необходимом камуфляже.

W notatkach znalezionych przy migrantach znajdują się informacje nt. sposobów nielegalnego przekraczania granicy otrzymane od białoruskich służb.Są to m. in. godziny zmian na posterunkach, sposoby zgubienia tropu, kierunki przemieszczania się lub informacje o niezbędnym kamuflażu pic.twitter.com/aGfgnpwDzS — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 8, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».