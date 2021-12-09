СМИ: Беларусь перестала поставлять нефть в Германию в декабре 1 9.12.2021, 12:38

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Санкции против «Белоруснефти» заработали.

Беларусь с декабря не поставляет нефть в Германию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую статистику.

Экспортом нефти из нашей страны занимается «Белоруснефть». Беларусское сырье сдается в нефтепровод «Дружба» и смешивается с российской нефтью. В данных Евростата сведения о поставках нефти из Белаурси в Германию отсутствуют.

Агентство утверждает, что согласно экспортному графику поставки нефти из Беларуси через «Дружбу» должны были составить 151,6 тыс. т. Однако статистика указывает на то, что по состоянию на 7 декабря нефть в этом месяце не экспортировалась. План поставок на четвертый квартал составлял 450 тыс. т. Он выполнен на 87%. Поставлено 289,3 тыс. т.

«Белоруснефть» со 2 декабря попала под санкции Евросоюза. До этого в отношении предприятия действовали только санкции США. При этом в секторальных санкциях ЕС, введенных в июне, нефть отсутствовала. Под них попали только нефтепродукты.

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