Ученые узнали, как брак со знаменитостью влияет на карьеру 6 9.12.2021, 17:53

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Как оказалось, в этом деле большую роль играют связи звезды.

Знакомство и уж тем более брак со знаменитым человеком — не только способ повысить самооценку, но и ощутимая помощь в развитии собственной карьеры, пишет Naked science.

Ученые из Университета Конкордия (Канада) решили перевести эти житейские наблюдения в научное русло и выяснили, каким образом брак со знаменитостью влияет на продвижение супруга по карьерной лестнице. А также то, кем становятся партнеры звезд после брака в зависимости от пола.

Свои выводы они представили в журнале Family Business Review. Для анализа отобрали 1168 супружеских голливудских пар за период с 1970 по 2010 год. Одного из супругов ученые определили как поддерживающего (как правило, это был мужчина), а второго — как принимающего (женщина).

Чтобы выяснить влияние брака со звездами на карьеру испытуемых, ученые изучили данные о них за период с пяти лет до вступления в брак и трех лет после него. При анализе учитывали опыт работы в киноиндустрии, пол, возраст вступления в брак, вид его расторжения (если такое имело место) — развод, смерть одного из супругов, раздельное проживание, — а также факт получения премии «Оскар» до замужества или женитьбы.

Выяснилось, что знаменитые супруги действительно влияли на карьеру вторых половин, а именно на количество проектов, в которые те приглашались и участвовали. И чем больше было связей у звезды, тем серьезнее шла в гору карьера у супруга или супруги.

Исследователи также заметили, что мужчины после вступления в брак со знаменитостью с большей вероятностью займутся режиссурой и продюсированием, чем женщины. А вот доказательств того, что дамы получали от такого брака больше карьерных перспектив, ученые не нашли.

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