Франция планирует инициировать реформирование Шенгена 2 9.12.2021, 19:40

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Франция инициирует реформирование Шенгенской зоны по двум направлениям.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл приоритеты страны на период своего председательства в Совете ЕС, который начнется уже в январе 2022 года. Планирует реформирование Шенгенской зоны.

Об этом пишет BFM TV.

По словам Макрона, в первую очередь Франция инициирует реформирование Шенгенской зоны по двум направлениям:

политическое управление Шенгенской зоной, в рамках которого будет создана специальная организация. Она будет проводить встречи с профильными министрами;

создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе.

"Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества", - отметил Макрон.

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