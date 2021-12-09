После провального отбора Кондратьева оставили руководить сборной Беларуси 1 9.12.2021, 21:15

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Георгий Кондратьев

В отборочной группе чемпионата мира белорусские футболисты заняли последнее место.

После провального отбора чемпионата мира Георгия Кондратьева оставили руководить национальной футбольной сборной Беларуси. Его контракт действует до конца 2022 года. Об этом было заявлено по итогам заседания исполкома Белорусской федерации футбола, который прошел 9 декабря, передает euroradio.fm.

На нём Кондратьев выступил с докладом. "Мы пришли к выводу, что дальше надо идти с молодыми ребятами", — говорил он.

Фактически только омоложение сборной Георгий Кондратьев преподносит как позитив в своей деятельности. В отборочной группе чемпионата мира она заняла последнее место, проиграла семь матчей из восьми. Одно из поражений — 0:8 от Бельгии — стало самым крупным в истории команды.

Георгий Кондратьев был утверждён главным тренером футбольной сборной Беларуси в июле 2021-го, а до того несколько месяцев исполнял его обязанности. Он уже возглавлял сборную в 2012-2014 годах.

Кондратьев — известный белорусский футболист советских времен, был в золотом составе минского "Динамо", который в 1982-м стал чемпионом СССР. Успешно играл за сборную Советского Союза. Тренерскую карьеру он начал в конце 1990-х.

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