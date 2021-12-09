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В США одобрили бустерную прививку для подростков

  • 9.12.2021, 21:36
В США одобрили бустерную прививку для подростков

Третью прививку смогут получить подростки 16 и 17 лет.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) расширило применение бустерной дозы от коронавируса вакциной Pfizer. Третью прививку смогут получить подростки 16 и 17 лет.

Об этом сообщает AP News.

По данным агентства, дополнительная прививка подросткам 16-17 лет должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после второго укола вакцины Pfizer. При этом третья доза должна иметь ту же дозировку, что первые две.

"Вакцинация и ревакцинация, когда они соответствуют критериям, наряду с другими профилактическими мерами, такими как маскировка и избегание больших скоплений людей и плохо вентилируемых помещений, остаются наиболее эффективными методами борьбы с коронавирусом", - сказала представитель FDA Джанет Вудкок.

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