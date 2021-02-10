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Белорусские хоккеисты пропустили пять шайб от Казахстана

  • 10.02.2021, 21:29
  • 3,029
Белорусские хоккеисты пропустили пять шайб от Казахстана
Фото: hockey.by

Национальная сборная Беларуси проиграла стартовый матч на турнире в Нур-Султане.

Сборная Беларуси по хоккею неудачно стартовала на турнире в Казахстане, уступив хозяевам со счетом 2:5 (0:2, 0:2, 2:1), передает tut.by.

Уже к середине первого периода белорусы проигрывали 0:2 после шайб Егора Петухова и Дмитрия Шевченко.

Во второй трети преимущество Казахстана увеличили Кирилл Панюков и Алихан Асетов.

В начале третьего периода Иван Дроздов и Евгений Ногачев отыграли две шайбы, но тут же Кирилл Панюков установил окончательный счет матча — 2:5.

Отметим, что этот матч был первым за сборную для канадцев Дэнни Тэйлора и Франсиса Паре, но качество их игры оставляло желать лучшего.

Беларусь: Тэйлор (Колосов); Мицкевич — Геращенко, Жук — Паре (А) — Когалев; Боголейша — Антонов (К), Стефанович — Ковыршин (А) — Дроздов; Ногачев — Крыскин, Лопачук — Дрозд — Парфеевец; Станкевич — Дерябин, Мартынов — Пинчук — Алистров.

Казахстан: Бояркин (Шутов); Шалапов — Орехов, Акользин — Сагадеев — Шевченко; Степанов — Степаненко, Савицкий — Гренц — Лихотников; Данияр — Клещенко, Панюков — Гурков — Асетов; Бекетаев — Писарев, Бельгибаев — Шестаков — Петухов.

В четверг белорусские хоккеисты сыграют против резервистов сборной России, а в пятницу проведут матч против второй сборной Казахстана. Эта игра не пойдет в зачет турнира.

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