Белорусские хоккеисты проиграли резерву сборной России 4 11.02.2021, 22:49

Фото: hockey.by

Белорусы заняли последнее место на турнире в Казахстане.

Уже после первого периода белорусы уступали 0:2, но к середине второго смогли сравнять счет в матче за счет шайб Ивана Дроздова и Игоря Мартынова. После этого россияне вновь прибавили и довели дело до победы, передает tut.by.

Беларусь: Колосов (Тэйлор); Мицкевич — Геращенко, Мартынов — Паре (А) — Когалев; Дерябин — Антонов (К), Стефанович — Ковыршин (А) — Дроздов; Ногачев — Крыскин, Лопачук — Дрозд — Парфеевец; Боголейша — Парфенюк, Жук — Пинчук — Алистров; Суворов.

Россия: Коновалов (Аликин); Мироманов — Мищенко, Полунин — Каменев (К) — Порядин (А); Брынцев (А) — Семенов, Бикмуллин — Шашков — Хайруллин; Камало.

Таким образом, Беларусь заняла последнее место на турнире.

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