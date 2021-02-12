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В Беларуси продажи новых автомобилей в январе упали почти на 40%

  • 12.02.2021, 11:08
  • 1,108
В Беларуси продажи новых автомобилей в январе упали почти на 40%

У белорусов закончились деньги?

Беларусский авторынок продолжает сокращаться. В январе 2021 года продажи новых автомобилей упали на 37,6% в сравнении с декабрем прошлого года.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, за месяц было продано 2 760 автомобилей, включая легкий коммерческий транспорт, сообщает tut.by.

Год назад в январе 2020-го сбыт составил 3 908 новых автомобилей.

Лидером в январе была «Лада» с 621 проданным автомобилем, на втором месте — Geely с 315 машинами, а на третьем — Skoda c 279 автомобилями.

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