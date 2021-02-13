У белорусского олигарха могут отобрать нефтепродуктопровод в Украине 4 13.02.2021, 20:43

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Фото: tut.by

В конце 2020 года Николай Воробей попал под санкции Евросоюза.

Бывшему заместителю директора украинского Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза «УкрГИАП» вручили подозрение в злоупотреблении служебными полномочиями. Это дело связано с передачей в собственность компании «ПрикарпатЗападтранс» части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), пишет tut.by.

По данным следствия, в августе 2017 года подозреваемая составила заведомо ложный вывод, на основании которого хозсуд в Ровно отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

На основании решения суда контроль над частью трубопровода перешел компании «ПрикарпатЗападтранс».

«Расследование продолжается, следствие принимает все необходимые меры для установления других возможных причастных к совершению преступления лиц», — говорится в заявлении НАБУ.

«Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО „ПрикарпатЗападтранс“ и руководителями компаний, правопреемником которого является это ООО, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы — Виктор Медведчук», — сообщил liga.net источник в правоохранительных органах.

В НАБУ заявили, что трубопровод был проложен во времена СССР и должен был перейти в управление Украины. Однако «дочка» российской компании «Транснефть» не передала трубопровод государству.

В марте 2016 года нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс» отошел швейцарской компании International Trading Partners AG гражданина Германии Анатолия Шефера, которого связывают с кумом Путина и украинским политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком. В апреле 2019 года 51% «ПрикарпатЗападтранса» были проданы белорусской компании «Нефтебитумный завод» Николая Воробья. В конце 2020 года белорусский олигарх попал под санкции Евросоюза.

Политические эксперты называют это дело частью стратегии украинских властей по давлению на пророссийского политика Виктора Медведчука. Недавно в Украине было прекращено вещание трех телеканалов, контролируемые соратником Медведчука Тарасом Козаком.

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» протяженностью около 800 км. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу.

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