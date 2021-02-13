Белорусы снова искренне рады за биатлон 13.02.2021, 22:54

Фото: Belarusbiathlon

Анна Сола не подписала провластное письмо, а теперь взяла медаль ЧМ.

10 февраля в словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Первые гонки не принесли успеха белорусам: в смешанной эстафете сборная довольствовалась 14 местом, тогда как в мужском спринте самой яркой деталью стал проигнорированный Дмитрием Лазовским штрафной круг, а лучшим результатом – 24 позиция Максима Воробья, пишет «Трибуна». Но вот женская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, состоявшаяся в субботу, определенно порадовала белорусских болельщиков – чисто отстрелявшись и показав девятый ход по дистанции, «бронзу» в ней взяла Анна Сола.

Для 24-летней биатлонистки эта медаль стала первой личной наградой на высшем уровне, а для сборной Беларуси такой результат прервал удручающую серию из трех подряд ЧМ без подиумов (последним было второе место Дарьи Домрачевой в преследовании в Холменколлене-2017). Для очень многих болельщиков же «бронза» Солы оказалась приятна еще и тем, что Анна – единственная спортсменка во всей сборной Беларуси (и женской, и мужской), которая не подписала провластное письмо.

С этой ремаркой новость о ее успехе разлетелась далеко за пределы спортивных ресурсов и везде наблюдалась приблизительно одна и та же картина: белорусы не только поздравляли Солу, но и отмечали ее позицию вне биатлонной трассы. Вот хрестоматийный срез комментариев для примера.

Поддержали Анну также и многие спортсмены, уже давно демонстрирующие свою гражданскую позицию. Например, тысячная подписантка письма за честные выборы и против насилия Надежда Скардино вот так порадовалась за свою бывшую коллегу по сборной.

Порадовался за Солу и спортсмен, чей автограф под этим обращением стоит под первым номером – многоборец и призер ОИ Андрей Кравченко.

Многократный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков на эмоциях слов особо не выбирал.

Титулованный самбист Степан Попов респектнул биатлонистке в комментариях на «Трибуне».

Наталья Лещик («художница», бравшая медаль на Олимпиаде) и Семен Букин (экс-член сборной по спортивной гимнастике) поздравили Анну в комментариях под постом об ее успехе в аккаунте Свободного объединения спортсменов Беларуси.

А чемпионка мира по легкой атлетике Надежда Остапчук высказалась и там, и на своей странице.

Сама же Сола после гонки забрала к себе в сторис множество поздравлений от болельщиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».