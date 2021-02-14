«У нас — клевый народ и самые лучшие болельщики» 1 14.02.2021, 10:35

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Фото: Belarusbiathlon

Путь к медали ЧМ белорусской биатлонистки, отвергшей провластное письмо.

13 февраля случилось то, чего давным-давно не бывало: в биатлонной сборной Беларуси произошло медальное пополнение на ЧМ. Бронзовую награду – первую личную в своей взрослой карьере – с помощью чистой стрельбы и девятого лыжного хода взяла Анна Сола, которой 16 февраля исполнится 25 лет. А для многих болельщиков достижение Солы оказалось особенным, потому что Анна – единственная спортсменка во всей сборной Беларуси (и женской, и мужской), которая не поддержала своей подписью режим Лукашенко, пишет «Трибуна».

При этом Сола о ситуации в стране после выборов вообще не высказывалась, тем более не была замечена в требовании честных выборов и прекращения насилия – однако, по имеющейся информации, даже отстаивание позиции простого нежелания подписываться за власть потребовало немалых усилий. Тем не менее, даже под прессингом, о котором напомнила Надежда Остапчук, биатлонистка смогла весьма достойно подготовиться к ЧМ. А мы рассказываем, какой карьерный путь привел Анну к нынешней медали.

Брала с одногодкой Алимбековой золото ЮЧМ

Биатлонистка родом из Шумилинского района Витебской области и выросла в деревне Завязье – это всего в 35 км от областного центра. Сола вспоминала, что в детстве ей приходилось преодолевать по 3 километра ради школы. В биатлоне же Анна считается воспитанницей витебской СДЮШОР профсоюзов «Олимпиец» – так же, как и Ирина Кривко, которая старше коллеги по сборной на пять лет. После школьных лет путь Солы лежал в УОР Новополоцка, откуда спортсменка уже в 2013-м попала на Кубок IBU, а в 2015-м отправилась в Раубичи на юниорский чемпионат мира.

Там у Солы случился главный до 2021-го успех в карьере – она взяла золото в эстафете из трех этапов вместе с одногодками Дарьей Блашко и Динарой Алимбековой. Причем именно Сола внесла ключевой вклад в успех – от Алимбековой она приняла третью позицию, а Блашко отдала уже первую, которую оставалось удержать. Как известно, потом Алимбекова доучаствовалась в эстафетах до звания чемпионки ОИ-2018, а Блашко не без проблем уехала в сборную Украины и в медальной гонке Солы только дебютировала на ЧМ (вполне достойно, заняв 14-е место).

Прерывала карьеру (вернулась после обещания министру) и думала закончить совсем

Фото Солы после триумфа разместили в родных местах на бигборде с подписью «Гордость Шумилинщины». В карьере же после молодежного триумфа все было сложно – в следующем сезоне ее начали подключать к этапам КМ, но больших успехов там добиваться не получалось. Спортсменка все больше разочаровывалась в своих результатах – чувство достигло пика в конце 2017-го, усугубляясь, по признанию Солы, очень маленькими доходами от ее деятельности. В январе 2018-го, на пороге своего 22-летия, девушка решила закончить с биатлоном и уехала домой. Через неделю ей позвонили из федерации и предложили альтернативу – тренировать талантливых детей из Новополоцкого УОР. Спортсменка согласилась вернуться в «семью», а при тренировках для восьмиклассников стала лучше понимать собственные ошибки. Тем более ученики говорили своей наставнице, что она еще обязательно сможет вернуться. Золотую для белбиатлона олимпийскую эстафету Сола смотрела по телефону в маршрутке – и в тот момент нашла для себя мотивацию бороться за место рядом с добившимися успеха товарками. Укрепил желание заехавший на проверку в УОР министр спорта Сергей Ковальчук. «Он подошел и спросил: «Обещаешь мне показать еще результат на Кубке мира?». Я сказала, что обещаю, а сама подумала: «Теперь надо будет выполнять!», – вспоминала Сола.

Весной 2018-го Анна съездила на месячный сбор во Францию, где почувствовала улучшение формы, и снова влилась в нацкоманду – тем более оттуда уходили многолетние лидеры Дарья Домрачева и Надежда Скардино. Однако сезон 2018/19 резкого прогресса не принес – на Кубке мира Сола всего дважды заехала в очковую зону топ-40, а лучшим результатом стало 34-е место спринта в Рупольдинге. Даже бронзовая медаль в смешанной эстафете ЧЕ-2019 в Раубичах не сильно обрадовала Анну, которая вновь задумалась об уходе. «Если в следующем году не будет прогресса, я не вижу смысла оставаться. Конечно, буду делать все возможное, чтобы результаты улучшились, но, если все останется на уровне этого сезона, я не вижу смысла продолжать», – говорила Сола весной 2019-го. Однако позже биатлонистка все же решила бороться дальше.

Дико фэйлила со стрельбой: восемь промахов за один подход, пальба по мишеням россиянки

Сола всегда славилась своей скорострельностью, но далеко не всегда быстрая стрельба сочеталась с точностью. С ней проблемы у Анны были с ранних лет (в дебютной гонке Кубка IBU на первой же стрельбе не закрыла ни одной мишени) и продолжались на протяжении всей карьеры. Самый безумный случай – микст на ЧЕ-2020: Сола подъехала к рубежу лидером и... послала мимо цели все пять основных и три дополнительных патрона. Объясняли это потом сильным порывом ветра, а Анна еще и обсчиталась штрафными кругами – за «отматывание» лишь четырех команде добавили две минуты штрафа.

Еще более эпичный фэйл, хоть и с меньшими последствиями, случился с Солой за месяц до того в эстафете на этапе КМ – белоруска, приступив к стрельбе, начала закрывать мишени на установке соседки по коврику Кристины Резцовой из сборной России – и успела сделать два точных выстрела. Соперница, хоть и сильно удивилась, по всем правилам достреляла в закрытую установку и убежала на дистанцию, а Сола, осознав ошибку, смогла закрыть лишь четыре своих мишени за оставшиеся три основных и три доппатрона – пришлось идти на штрафной круг. Получилась этакая «Домрачева 10 лет спустя» – в 2010-м Дарья отправила в чужие мишени целых три патрона.

Зато когда стрельба шла, Сола способна была навести шороху. И на том же этапе, где случился «пророссийский» конфуз, почти взяла медаль в спринте – с 0+0 заняла четвертое место, уступив третьему всего 14 секунд.

Ставила дизлайк прошлому ЧМ

А вот ЧМ-2020 для белорусской сборной получился просто никаким – лучшим у девушек стало 30-е место Кривко в «индивидуалке», а Сола стала лишь 84-й в спринте и 50-й в «индивидуалке». Эстафета тоже не утешила – Анна не заходила на штрафные круги, но команда стала лишь 13-й. Все сборницы были очень медленными на трассе и сетовали на методику подготовки российского тренера Владимира Королькевича, а Кривко заявляла, что «какой-то формы на главном старте сезона просто нет» – были и более емкие формулировки.

«Тут жопа». Кривко после грустного ЧМ пряма – и поддержала намек на паузу в карьере

Сола же в аккаунте Алимбековой оценила турнир по методу соцсетей – вместе с коллегой влепила ему дизлайк. Год спустя все пойдет гораздо лучше.

Подписи парня под провластным письмом тоже нет

У Солы есть молодой человек – это 29-летний велосипедист клуба «Минск», победитель девяти шоссейных гонок с категорией от международной федерации Станислав Божков. Они познакомились в 2019-м году в интернете, но сразу поймали ощущение очень давнего знакомства и были на связи практически круглыми сутками. Сола признавалась, что от любовного чувства у нее «словно появились крылья за спиной».

При этом уже на первом свидании Божков доказал, что готов для Солы на подвиги – дело в том, что для встречи с избранницей ему пришлось отправиться через пол-Европы. «Он понимал, что в течение сезона я не появлюсь в Беларуси, поэтому сам решил приехать на праздники в Италию, где проходил наш сбор. И когда человек один проехал за рулем без остановки две тысячи километров ради встречи со мной, поверила в серьезность его намерений», – говорила Анна.

В 2020-м из-за поставившего международные соревнования на паузу коронавируса у пары появилось гораздо больше времени, чтобы проводить его вместе.

Мы знаем, что вам интересно – подписи Божкова под провластным письмом нет (равно как и под письмом SOS BY).

Считает белорусский народ клевым

Анна всегда благодарила болельщиков за поддержку, при этом не думала, что заслужила этого. «Я постоянно говорю «спасибо», это от души. Так много позитива в мою сторону. Иногда думаю: «За что?». Я надеюсь, люди чувствуют, что я искренне их благодарю. Потому что не могу передать словами, как это приятно. Люди верят в тебя больше, чем ты», – восхищалась биатлонистка в 2019-м.

Незадолго до ЧМ-2021 новополоцкие журналисты спросили у Солы, читает ли она комментарии в соцсетях. Анна в ответ сделала комплимент всему белорусскому народу: «Я уважаю мнение других и из-за комментариев никогда не расстраивалась. Если и бывает какой-то негатив, то я наталкиваюсь очень редко. У нас клевый народ и самые лучшие болельщики».

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