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В Минске экстренно закрывают детский сад

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  • 15.02.2021, 17:41
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В Минске экстренно закрывают детский сад
иллюстрационное фото

Информация о предстоящем ремонте появилась за день до закрытия сада.

Детский сад № 26 по улице Слесарной (Партизанский район г. Минска) в ближайший месяц работать не будет. Родителям объяснили, что в электрощитовой — предаварийная ситуация, пишет rebenok.by.

«По техническим причинам с завтрашнего дня наш сад будет закрыт сроком на месяц. Предаварийная ситуация в электрощитовой. Будет отключена электроэнергия. Будут вестись ремонтные работы. Просим по возможности пока не посещать сад, — обратились в саду к родителям. — Если такой возможности не будет, то администрация постарается найти другой сад».

Некоторых читателей удивило то, что информация о предстоящем ремонте появилась за день до закрытия сада. Заведующая Лилиана Стрельская пояснила, что ситуация действительно экстренная: о необходимости ремонта стало известно только сегодня.

— Работы, связанные с электричеством, проводятся без присутствия детей. Сейчас мы занимаемся тем, что всех желающих определяем по соседним учреждениям дошкольного образования. Формируем списки: постараемся по возможности не «разбрасывать» детей, чтобы они продолжали заниматься со своими детьми, — отметила заведующая. Если ремонт удастся сделать быстрее чем за месяц, детей сразу же переведут обратно в свой детский сад.

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