Три «немца» и «француз»: интересные авто до $5 тысяч, которые могут купить белорусы 2 16.02.2021, 14:09

Водители все чаще ищут бюджетные варианты.

Начало года на отечественном авторынке выдалось напряженным. Официальные автодилеры рапортовали о 30-процентном падении продаж, но у продавцов, реализующих машины с пробегом, ситуация более-менее стабильная, хотя средний чек падает. На этом фоне особенно востребованными оказались бюджетные экземпляры стоимостью до 5 тысяч долларов, которые белорусы могут себе позволить без лишних опасений.

Чтобы разобраться, какие модели в ходу в данном ценовом сегменте, av.by отправился на площадку «Атлант-М автомобили с пробегом» в Уручье и нашел четыре интересных варианта.

«Наиболее покупаемые у нас машины — трехдверные и пятидверные хэтчбеки»

Приехав в автоцентр, первым делом мы решаем узнать про активность белорусов по покупке авто. На наши вопросы согласился ответить Максим Цывис, менеджер-консультант по продаже автомобилей с пробегом.

— Максим, какой у вас сейчас спрос на машины с пробегом?

— Если сравнивать с периодом прошлого года, то, возможно, продажи в 2021-м немного упали. На это действуют определенные факторы, например, сокращение программ кредитования покупки авто. В данном направлении сегодня мы работаем только с двумя банками. Процентная ставка в текущем году значительно выше, чем в предыдущем, что серьезно отражается на покупательской способности автовладельцев.

— Насколько фиксируете падение продаж в начале года?

— В деньгах не скажу, но примерно на 20%.

— На ваш взгляд, 5 тыс. долларов — это достаточная сумма для покупки хорошего автомобиля? Как бы вы охарактеризовали данный ценовой диапазон?

— Конечно, этого достаточно! За подобные деньги можно найти машину в хорошем техническом состоянии, с понятной историей ее эксплуатации и от единственного владельца. И такие случаи нередки. На данный момент модели, которые представлены у нас на площадке за эту сумму, являются весьма достойными экземплярами.

— Как часто клиенты обращаются к вам за покупкой авто в озвученном ценовом сегменте?

— Очень часто. То есть спрос есть, люди сейчас активно ищут в основном бюджетные варианты, в этом ничего удивительного нет.

— А вообще с какими запросами в последнее время приходят белорусские автовладельцы?

— Обычно речь идет о стоимости до 10 тысяч долларов. Как правило, люди ищут машину в таком ценовом диапазоне, смотрят, чтобы она была на гарантии или с малым пробегом, а также в хорошей сохранности.

— Какие модели до 5 тысяч долларов у вас самые ходовые?

— В своем выборе автолюбители скорее отталкиваются не от модели или марки, а от состояния конкретной машины, на которой можно поездить какое-то время без лишних трат на обслуживание. В прошлом году наиболее покупаемыми были трехдверные и пятидверные хэтчбеки Kia Ceed, Opel Corsa, Volkswagen Golf. Еще за эти деньги ищут универсалы.

— Приходится ли после покупки автомобиля за такую сумму сильно тратиться на ремонт? И какие подводные камни могут обнаружиться у подобной техники?

— Так как речь идет об автомобиле с пробегом, скрытые нюансы с ним возникнуть могут: они есть у любой машины вне зависимости от стоимости. Но мы стараемся делать все возможное для того, чтобы будущий владелец знал, что его ждет в дальнейшем. В частности, проводим детальные осмотры и техническую диагностику. Как правило, в этом ценовом диапазоне встречаются экземпляры с минимальными проблемами по кузову и ходовым качествам. Стандартно придется заменить расходники, обслужить подвеску. Этого вполне достаточно.

«Комплектация очень даже достойная»

Закончив разговор, мы вслед за Максимом выходим на заснеженную площадку смотреть автомобили.

Первым выезжает темно-синий Opel Corsa 2008 года с бензиновым 1,4-литровым мотором и механической коробкой передач. Комплектация у машины базовая: присутствуют кондиционер и передние стеклоподъемники. Пробег — около 170 тысяч километров.

— Предыдущим владельцем автомобиля была женщина, которая ездила на нем около 5-6 лет. Авто принято в зачет более нового KIA Rio X-Line 2018 года, — говорит консультант автоцентра. — В ходе диагностики мы обнаружили, что машина имеет косметические окрасы кузова с правой стороны. В серьезные ДТП не попадала. Автомобиль целый, ухоженный, владелица за ним следила. По технической части мы тоже особых замечаний не нашли. Нужно только поменять пару сайлентблоков по подвеске — и, по сути, все.

По словам Максима, машина простая и дешевая в содержании, запчастей в продаже на рынке (как бэушных, так и новых) хватает.

— Мотор 1.4 в этой линейке можно назвать надежным. Будущему владельцу, который купит у нас этот автомобиль, затраты на обслуживание обойдутся в районе 100–200 долларов.

Opel Corsa подойдет молодым людям, особенно в качестве первой машины, новичкам на дороге. Это не только компактный и недорогой в уходе, но и экономичный автомобиль.

Вслед за Сorsa смотрим другого «немца» — Volkswagen Bora 2002 года выпуска с 1,9-литровым «дизелем», самым простым и надежным в линейке, как считают автолюбители. По комплектации ситуация следующая: есть кондиционер, передние стеклоподъемники, зимние шины. У машины 297 тысяч километров пробега. По заверениям сотрудника автоцентра, километраж оригинальный.

— Что касается истории владения, то с 2014 года машина принадлежала мужчине в возрасте. Сдал ее в зачет нового авто, захотел, видно, что-то посвежее. У Bora имеются косметические окрасы нескольких элементов кузова и шпатлевка на задней правой арке. Скорее всего, это результат устранения последствий коррозии.

Максим объясняет, что Вora в целом недорогая в обслуживании.

— Как-никак Volkswagen, народный автомобиль. Запчастей хватает, да еще и за приемлемый ценник. К такой машине интерес проявляют автовладельцы в диапазоне от семейных пар до пенсионеров. Причина спроса очевидна: это экономичная и простая в содержании модель.

Третьим опять рассматриваем Opel, но уже Signum. Перед нами экземпляр 2005 года выпуска с мотором 2.0 турбо и на механической коробке передач.

— Грубо говоря, это такая же машина, что и Vectra, просто здесь редкое исполнение кузова — хэтчбек. Пробег — 277 тысяч километров, — уточняет менеджер автоцентра.

Opel Signum — нечастый гость на дорогах Беларуси. Встречается в продаже он далеко не всегда, а в хорошем состоянии — тем более.

— Здесь очень приличная комплектация, в 2005 году она считалась максимальной: кожаный салон, климат- и круиз-контроль, заводские передние и задние парктроники, электросиденья, всевозможные датчики. Версия достойная.

Машиной около пяти лет владел мужчина, сдавший ее в обмен на новый автомобиль. В ходе осмотра было обнаружено, что отдельные элементы косметически подкрашивались, но не шпатлевались. Все остальное целое.

— В плане обслуживания это весьма удобный вариант, так как запчасти подходят от модели Vectra, а мотор 2.0 надежен. Особых затрат на покупку дорогостоящих деталей здесь быть не может. Signum — это хэтчбек, можно даже считать его лифтбеком с полноценным большим багажником, а посему он является оптимальным вариантом для молодой семьи. Расход топлива у такой машины, если брать городские условия, порядка 8,5 литра на 100 километров. На трассе — около 6,5 литра.

И последний экземпляр, с которым мы знакомимся, — серебристый Сitroen С5 2003 года в кузове лифтбек, в арсенале которого 2-литровый двигатель и механическая коробка передач. Суммарный пробег — около 270 тысяч километров.

— С 2010 года машина была в одних руках — использовалась как семейный автомобиль. За «французом» следили, ухаживали. Владелец самостоятельно поставил газовое оборудование.

Выяснилось, что авто красили. По словам предыдущего хозяина машины, это был косметический ремонт, в основном устранялась коррозия. Красились капот, несколько дверей в нижней части, задняя арка и крышка багажника.

— Особых вопросов с обслуживанием такой техники нет, если не брать во внимание знаменитую гидравлическую подвеску Сitroen. А так машина надежная, известная и любимая многими, поэтому особых затрат в плане ухода возникнуть не должно.

Осмотр площадки «Атлант-М автомобили с пробегом» оставил приятные впечатления. Найти недорогую машину в хорошем состоянии оказалось не такой сложной задачей, как это представлялось на первый взгляд. Теперь уж дело за автовладельцами!

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