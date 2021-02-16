Аномальные морозы в США: в семи штатах объявлено чрезвычайное положение 16.02.2021, 14:42

фото: AP

Cамые масштабные меры по помощи населению приняты в Техасе.

В США из-за аномально холодной погоды в семи штатах объявили чрезвычайное положение.

Как сообщает dw.com сильные морозы привели к отключению электроэнергии в Техасе. Около 4,4 миллионов домохозяйств остались без электрики из-за веерных отключений, к которым прибегли в штате, чтобы избежать полного коллапса энергетической системы.

В Техасе, где температура упала до -9 градусов по Цельсию, открыто 135 центров обогрева, пережить непогоду жителям штата помогают национальные гвардейцы.

Без электричества остались также пять миллионов домов в соседней Мексике, где из-за морозов замерзли газопроводы.

Обычно вдоль побережья в Техасе царит субтропический климат, который на юге штата переходит в тропический. В центральной и северной частях штата средняя температура зимой составляет от +1 до +15 градусов.

Губернатор Техаса Грег Аббот объявил в штате чрезвычайное положение и призвал техасцев быть осторожными из-за «чрезвычайных погодных условий».

Кроме Техаса, чрезвычайное положение объявлено также в Алабаме, Орегоне, Оклахоме, Канзасе, Кентукки и Миссисипи.

По всей стране отменены сотни авиарейсов.

Штат Техас столкнулся с непривычно низкими для этого региона температурами в понедельник. Температура достигала отметки в -17 °C.

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