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Вылетевший из Шарм-Эль-Шейха самолет «Белавиа» покружил над побережьем — и сел обратно

  • 17.02.2021, 13:36
  • 1,318
Вылетевший из Шарм-Эль-Шейха самолет «Белавиа» покружил над побережьем — и сел обратно

Что происходит?

Самолет «Белавиа» 17 февраля в 13.20 должен был прибыть в Минск из Шарм-Эль-Шейха. Рейс BRU8216 вылетел в 8.20 из пункта отправления, после чего около двух часов кружил и сел — обратно в Шарм-Эль-Шейхе.

По данным сайта flightradar24.com, где можно отслеживать движение воздушных судов в реальном времени, самолет вылетел в белорусскую столицу в 8.20, а позже был перенаправлен обратно в аэропорт вылета.

Скриншот: flightradar24.com

Читатель tut.by, жена которого находилась на борту самолета, рассказал, что самолет был в полете около 15 минут, после чего вернулся и около 1.30 кружил над побережьем. После зашел на посадку в Шарм-Эль-Шейхе и приземлился.

«По табло в Шарм-Эль-Шейхе, он вернулся с неисправностью», — рассказал Александр.

По информации его супруги, пассажирам объявили, что самолет вернулся по техническим причинам. Пассажиров высадили из самолета, они в аэропорту.

О том, когда состоится вылет в Беларусь, информации нет.

По данным аэропорта в Шарм-Эль-Шейхе, борт провел в воздухе 1 час 50 минут.

Летевшая этим же рейсом Екатерина также говорит, что пока нет информации о том, как пассажиры будут добираться в Минск.

«Мы вылетели на 10 минут раньше расписания, летали кругами почти до 9 часов (минут 40), потом нам сообщили о технической неисправности и необходимости выработки топлива. Сказала, что еще часа полтора придется летать. В итоге сели мы в 11, где-то полчаса находились в самолете, потом всех попросили выйти из него», — рассказала Екатерина.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск подтвердили: задержка связана с тем, что борт вернулся в аэропорт вылета.

В «Белавиа» пока не комментируют ситуацию. Как только комментарий появится, мы его опубликуем.

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