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Турция с марта начнет отменять коронавирусные ограничения

  • 18.02.2021, 16:22
Турция с марта начнет отменять коронавирусные ограничения

В стране установят адаптивный карантин.

Турция с марта постепенно начнет ослабление коронавирусных ограничений, включая отмену комендантского часа и карантина в выходные дни.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Мы начинаем постепенный процесс нормализации с начала марта, разделив наши провинции на четыре категории в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством здравоохранения", - заявил Эрдоган.

Он сказал, что провинции будут разделены на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском в зависимости от уровня инфицирования и вакцинации.

"Мы постепенно отменяем комендантский час, начиная с выходных, на основании уровня инфекции, вакцинации и других критериев в провинциях", - сказал президент, добавив, что решение о возобновлении очного обучения будет принято в зависимости от случаев заражения и вакцинации в каждой провинции.

Эрдоган сказал, что, по его мнению, март будет месяцем, когда Турция добьется больших успехов в плане вакцинации, но призвал общественность продолжать соблюдать меры по борьбе с вирусом.

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