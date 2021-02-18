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NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance

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  • 18.02.2021, 21:44
  • 1,335
NASA сегодня посадит на Марс ровер Perseverance
марсоход Perseverance
Фото: nasa.gov

Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.

Сегодня в 23:55 по минскому времени должна состояться посадка на Марс американского марсохода Perseverance. Около 23:37 марсоход должен войти в разреженную атмосферу Марса, после чего он начнет посадку.

Полет и посадка Perseverance будет проходить в прямом эфире.

Посадка марсохода Perseverance продлится 7 так называемых "минут ужаса". За это время марсоход должен войти в атмосферу, затормозить, выпустить парашют, выбрать место посадки и сесть на марсианскую поверхность.

Во время посадки Perseverance будет делать снимки "красной планеты" и отправлять их в центр управления NASA. Агентство затем опубликует эти снимки на официальном сайте.

Сигнал об удачной посадке, который отправит Perseverance, поступит в Лаборатории реактивного движения NASA только через 11 минут и 22 секунды. Сигналу придется преодолеть около 200 миллионов километров.

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