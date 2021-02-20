В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида 20.02.2021, 10:47

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Элизабет Энн родилась в декабре прошлого года.

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



Check the thread for more about Elizabeth Anne! pic.twitter.com/0i85mv9FgH — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", — отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.

К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.

Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. 🙂 pic.twitter.com/fz7HnwyI1F — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.

Черноногие хорьки — это разновидность ласки, которую легко узнать по темным отметинам на глазах. Они ведут ночной образ жизни и питаются исключительно луговыми собачками.

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