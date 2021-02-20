Беларусь вернулась в «красный список» Украины по коронавирусу 20.02.2021, 19:53

В «зеленом списке» наша страна пробыла неделю.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 19 февраля 2021 года, пишет tut.by.

По сравнению с предыдущей неделей, в «красную» зону, в частности, переместились Австрия, Беларусь, Грузия, Израиль, Ирландия, Иордания, Казахстан, Кипр, Венгрия и Франция.

В то же время Греция, Исландия, Куба, Германия, Тунис и Ямайка стали «зелеными».

В «зеленом списке» Беларусь пробыла неделю.

Нахождение в «красной зоне» означает, что при въезде в Украину нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции.

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