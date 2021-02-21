Дыхание весны уже слышно: в Беларуси заметно потеплело 21.02.2021, 10:33

Прогноз погоды по Минску и областям.

Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского моря, пишут naviny.online.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (лишь по северо-востоку небольшие осадки — снег, мокрый снег, местами с дождем).

На большей части территории сгустится туман, ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного.

Погода в регионах:

Брест +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%);

Гомель 0..+2°C ( вероятность осадков 5-10%);

Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%);

Минск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%).

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