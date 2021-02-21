Дыхание весны уже слышно: в Беларуси заметно потеплело
- 21.02.2021, 10:33
Прогноз погоды по Минску и областям.
Сегодня на погоду в республике будет оказывать влияние малоактивных фронтальных разделов, на фоне повышенного атмосферного давления смещающихся с Балтийского моря, пишут naviny.online.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (лишь по северо-востоку небольшие осадки — снег, мокрый снег, местами с дождем).
На большей части территории сгустится туман, ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного.
Погода в регионах:
Брест +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);
Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%);
Гомель 0..+2°C ( вероятность осадков 5-10%);
Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%);
Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%);
Минск 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%).