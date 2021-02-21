«Новому Нюрбергу будет проще»: появилось еще одно видео убийства Александра Тарайковского 16 21.02.2021, 18:26

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Фото: AP

Появляется все больше доказательств преступлений хунты Лукашенко.

Telegram-канал «Ник и Майк», который специализируется на инсайдах и сливах, опубликовал новое видео убийства силовиками Александра Тарайковского.

— Руководитель Следственного комитета, того самого комитета, который не возбудил ни одного дела по факту пыток и убийств, заядлый купаловский театрал Носкевич заявил, что Тарайковского убили.

У него не взорвалось «неустановленное взрывное устройство в руках», как жестко лгала Чемодранова. Его просто цинично, нагло и целенаправленно застрелили бойцы спецподразделения «Альфа». Того самого, которое должно бороться с террористами, а не с мирными жителями.

Вся дружная команда нашего телеграм-канала, Ник, Майк и Жози, возмущены циничным и наглым враньем Носкевича, который сказал, что Тарайковский был застрелен по инструкции. Можно опубликовать документ? А??? Вы там в конец охренели???

Мы вынуждены опубликовать видео, которое есть в распоряжении у Следственного комитета Беларуси (кстати, его скоро ликвидируют - не будем сожалеть). Видео есть и у российских коллег Носкевича. На нем четко видно расстояние (меньше 10 метров), четко видно, что у Тарайковского не могло быть взрывного устройства в руках. Четко видно, что бойцы имели достаточно времени, чтобы оценить обстановку. Могли сделать прицельный выстрел по конечностям. Но взяли и убили безоружного почти в упор прицельным выстрелом в область сердца.

Граждане «правоохранители», вы действительно думаете, что к вашим досье есть доступ только у агрофюрера? Впрочем, мы рады, что вы сами «запостились и захайпились». Тем проще будет новому Нюрнбергу, — резюмировал Telegram-канал.

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