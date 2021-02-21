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Андрей Костицын снова дисквалифицирован в Чехии

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  • 21.02.2021, 20:30
  • 1,378
Андрей Костицын снова дисквалифицирован в Чехии
Иллюстрационное фото

Ранее белорусский хоккеист уже пропускал семь матчей.

Белорусский форвард «Пардубице» Андрей Костицын дисквалифицирован на два матча за атаку в область головы и шеи в матче против «Оцеларжи», когда арбитры ему выписали 12 минут штрафа, передает belarushockey.com.

Также спортивно-дисциплинарный комитет оштрафовал хоккеиста на 10% от ежемесячной зарплаты.

Ранее Костицын-старший уже пропускал 7 матчей за грубый силовой прием.

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