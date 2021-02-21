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В Нигере в день президентских выборов взорвался автомобиль с членами избиркома

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  • 21.02.2021, 22:01
В Нигере в день президентских выборов взорвался автомобиль с членами избиркома
Фото: Reuters

21 февраля в Нигере проходил второй тур выборов президента.

В Нигере автомобиль с семью членами избирательной комиссии наехал на самодельное взрывное устройство и взорвался. Все находившиеся в машине погибли, сообщает ВВС.

21 февраля в Нигере проходил второй тур выборов президента. Это первые выборы в истории Нигера, когда власть переходит от демократически избранного президента следующему президенту с момента обретения страной независимости от Франции в 1960 году.

Во второй тур прошли бывший глава МИД и МВД Нигера Мохамед Базум, набравший 40% голосов в первом туре, и бывший президент Махаман Усман, получивший в первом туре 17% голосов.

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