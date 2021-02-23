закрыть
23 февраля 2021, вторник, 9:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали ягоду, способную замедлить старение

  • 23.02.2021, 8:28
  • 5,602
Медики назвали ягоду, способную замедлить старение

Специалисты рекомендуют добавить ее в повседневное меню.

Медики рассказали о ягоде, чье присутствие в рационе способно замедлять процесс старения организма. Специалисты рекомендуют добавить в повседневное меню чернику, пишет newsyou.info.

В составе ягоды имеются значительные объемы флавоноидов, они способны противостоять повреждениям ДНК и замедлять обусловленные возрастом изменения в клетках мозга. Исследования демонстрируют, что продукт обеспечивает защиту от разного рода окислительных и воспалительных реакций в главном органе ЦНС, в перспективе увеличивая продолжительность жизни.

Один из экспериментов показал, что плодовые мухи живут примерно на 14% дольше, если на ежедневной основе получают экстракт черники. Кроме того, такие насекомые демонстрировали более значительную активность. Авторы работы связывают эффект с повышенной устойчивостью к окислительному стрессу. Спровоцирован феномен некоторыми изменениями по части экспрессии отдельных генов.

За счет черники сахар лучше усваивается в клетках и трансформируется в энергию. Еще один эксперимент показал, что пожилые граждане более удачно проходили когнитивные тесты, если на ежедневной основе включали в рацион черничный сок. Медики полагают, что все дело в антоцианах. Указанные полифенолы содержатся в ягодах и сокращают воспаление. Кроме того, они отвечают за связь между нейронами и регулируют процесс распределения мозгом глюкозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников
Мы гордимся вами, девочки
Мы гордимся вами, девочки Ирина Халип
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу Наталья Радина
Стоп-кадры сельского хозяйства
Стоп-кадры сельского хозяйства Константин Скуратович