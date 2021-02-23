Химпром Беларуси переживает большую девальвацию 23.02.2021, 9:11

Прибыль от реализации продукции в отрасли снизилась на 43%.

В прежние времена химическая промышленность была одним из главных источников прибыли в экономике. Посмотрим, что с ней стало по самым свежим данным, пишут banki24.by.

Валообразующие предприятия химпрома в Беларуси — это производители удобрений (Беларуськалий, Гродно Азот и Гомельский химический завод).

При этом первым в топ-3 компаний по масштабам деятельности безусловно стоит Беларуськалий. Выручка крупных и средних предприятий химпрома в 2020 году упала на 6,6% до 10,982 млрд BYN. Так как рост цен в экономике тоже имел место, с поправкой на инфляцию выручка сократилась еще сильнее.

Прибыль от реализации продукции в отрасли снизилась на 43% до 1,123 млрд BYN. Падение прибыли с продаж в основном связано с работой организаций Солигорского района, где расположены мощности Беларуськалия. В этом регионе рентабельность продаж обвалилась с 21,5% до 9,9%.

Средняя рентабельность продаж по отрасли упала с 16,8% до 10,2%. Сокращение рентабельности обусловлено ухудшением конъюнктуры на рынке удобрений. В январе—феврале Белорусская калийная компания отчиталась о заключении новых калийных контрактов с Китаем и Индией.

Компании K+S Group, Nutrien, Canpotex и Уралкалий жестко раскритиковали эти сделки БКК из-за низкой, по их мнению, контрактной цены. Конечный финансовый результат работы компании отражает чистая прибыль (убыток).

Чистая прибыль (убыток) — это сумма прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за вычетом налогов и сборов. На величину текущей прибыли влияют итоги продаж предприятия, на объем инвестиционной и финансовой прибыли — платежи по долгам и курсовые разницы.

В прошлом году был принят указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц. В связи с документом во многих отраслях реальная прибыль может отличаться от «бумажной». В 2020 году чистая прибыль в отрасли сократилась в 4,3 раза до 284 млн BYN. До 10 раз упала прибыль у предприятий Солигорского района.

Понятно, что основные потери в химпроме понесли солигорские организации. Потери убыточных компаний химпрома подскочили в 2,8 раза до 132 млн BYN. Суммарные долги отрасли на 1 января 2021-го составили 5,799 млрд BYN. За 2020 год они увеличились на 54,2%.

Размер обязательств химпрома стал рекордным за период доступной статистики. Также максимальными оказались темпы роста долгов химической промышленности. В 2020 году флагманы химпрома погасили долги по кредитам и займам в размере 4,166 млрд BYN (+43,6% к 2019-му).

На эти цели в отрасли ушло 37,9% выручки против 28,7% в среднем по экономике.

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