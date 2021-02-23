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Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о воздушном пространстве

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  • 23.02.2021, 22:10
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Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о воздушном пространстве
Фото: J.W.Alker, imageBROKER, Globallookpress

Киев выходит из соглашения о гражданской авиации, подписанного в 1991 году в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №70/2021, которым вывел Украину из двух международных договоров по воздушному пространству в рамках СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 23 февраля.

В частности, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

"Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения Совета", – говорится в сообщени.

Кроме того, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте.

"Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", – отметили в пресс-службе.

В своем указе Зеленский поставил задачу МИД уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

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