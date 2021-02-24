Встреча в Сочи: без галстуков и без результатов 4 24.02.2021, 14:30

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Неудачи Таракана начались с того, что Украина перекрыла небо для его самолета.

В понедельник 22 февраля состоялась не только встреча министров иностранных дел Европейского Союза, но и «саммит без галстуков» Путина и Лукашенко.

В первой половине понедельника появились сообщения, что Украина запретила пролетать над своей территорией белорусскому «борту № 1», которым пока еще распоряжается Лукашенко. Поэтому лететь до Сочи ему пришлось кружным путем. Заодно в интернет-пространстве появились размышления: что делать диктатору, если страны Евросоюза, не признающие его легитимным, последуют примеру Киева?

Затем внимание обозревателей переключилось на саммит в Брюсселе, и лишь поздно вечером в понедельник стали известны некоторые подробности сочинской встречи: Путин и Лукашенко были одеты в стиле casual, в перерыве между первой и второй частью переговоров покатались на лыжах и пообедали, а на прощанье обнялись.

Экономическую подоплеку встречи Путина и Лукашенко для Русской службы «Голоса Америки» прокомментировал старший эксперт российского Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков. Прежде всего, он отметил, что окончательно договорится по спорным вопросам участникам встречи не удалось. «Косвенно это могут подтвердить слова Лукашенко о том, что из 33 «дорожных карт» осталось согласовать 6 – 7. А для Беларуси, понятно, самый главный вопрос – это так называемый «налоговый маневр в России». По этому плану к 2024 году должны быть ликвидированы экспортные пошлины на нефть и газ, которые составляют примерно треть цены, и которые Беларусь, как член Таможенного Союза с Россией не платит. И российский бюджет вместо них повысит налоги на добычу сырья», – обрисовывает ситуацию Сергей Жаворонков.

Это означает, что при консолидированном (то есть, всех региональных и общегосударственном) бюджете в $ 15 млрд Беларусь будет терять полтора – два миллиарда долларов в год «по самым консервативным оценкам этого процесса», – подчеркивает эксперт.

Эксперт считает, что Лукашенко хочет продолжать политику «деньги, газ, нефть и все остальное в обмен на поцелуи». Но, судя по нулевым итогам переговоров в Сочи, руководство РФ больше играть в подобные игры не намерено.

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