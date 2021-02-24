закрыть
24 февраля 2021, среда, 18:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

От визита Лукашенко в Сочи выиграли охранники и пресс-служба Путина

6
  • Дмитрий Болкунец
  • 24.02.2021, 17:45
  • 5,212
От визита Лукашенко в Сочи выиграли охранники и пресс-служба Путина

Можно сказать, что осуществлена самая дорогая доставка продуктов в мире.

АГЛ привез в качестве презента Путину белорусские хамон и сыры.

Как правило, подобные подарки перепадают службе протокола, пресс-службе или охране. Уверен, что Лукашенко это знал.

На фоне отсутствия результатов общения — можем считать, что осуществлена самая дорогая доставка продуктов в мире.

Ранее редкордсменом на постсоветском пространстве был россиянин, который заказал доставку «Макдональдс» в Крым (там компания не работает) на вертолете. Обошлось это в 200 тысяч российских рублей.

Полагаю, что к доставке от Лукашенко можно дорисовать пару нулей.

Дмитрий Болкунец, telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников