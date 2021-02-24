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Однодозную вакцину Johnson&Johnson в США признали эффективной

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  • 24.02.2021, 19:04
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Однодозную вакцину Johnson&Johnson в США признали эффективной

Вакцина более чем на 85% эффективна в предотвращении тяжелых случаев COVID-19.

Вакцину против коронавируса компании Johnson&Johnson признали эффективной в предотвращении умеренных и тяжелых случаев COVID-19, следует из анализа данных, опубликованных Центром пищевых продуктов и медикаментов США в среду, передает The Hill.

Вакцина, которой достаточно одной дозы, а не двух, как других вакцин, оказалась эффективной на 66 процентов, что вполне в рамках стандартов американского регулятор. Вакцина также безопасна в использовании, согласно анализу.

В частности, вакцина более чем на 85 процентов эффективна в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 и полностью предотвращает госпитализацию и смерть.

На клинических испытаниях зафиксировали всего семь смертей - все в группе, которым давали не вакцину, а плацебо.

Компания первоначально объявила 66 процентов эффективности в январском пресс-релизе, но еще не опубликовала результаты испытаний.

Вакцину протестировали в клинических испытаниях на 44 тысячах человек в США, Бразилии и ЮАР – везде, где зафиксировали мутировавшие версии вируса.

По сравнению с Соединенными Штатами и Бразилией наблюдалась более низкая эффективность против умеренной и тяжелой/критической болезни, однако эффективность вакцины против тяжелых или критически случаев COVID-19 была "аналогично высокой во всех 3 странах", говорится в обзоре.

Тем не менее различная эффективность является предупреждающим знаком о мутациях, особенно из варианта, найденного в Южной Африке. Эффективность борьбы с умеренной и тяжелой болезнью снизилась с 72 процентов в Соединенных Штатах до 57 процентов в Южной Африке, где распространен новый вариант коронавируса.

Вакцина была менее эффективной в подгруппе взрослых старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, но регулирующие органы отметили, что не было смертей или случаев, требующих медицинского вмешательства через месяц после того, как эти пожилые люди привились.

Среди побочных эффектов чаще всего сообщалось о боли в месте прививки.

В отличие от вакцин от Moderna и Pfizer, препарат от Johnson&Johnson можно хранить в обычном холодильнике в течение нескольких месяцев.

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