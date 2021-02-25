Валютный шок может оголить полки магазинов в Беларуси 6 25.02.2021, 14:09

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Экономисты предрекают дефицит товаров на потребительском рынке страны.

В Беларуси началась очередная госкампания по административному управлению ценами. Поставщикам продовольственных товаров и лекарств поручено рост цен практически обнулить. Однако из-за этого решения могут «обнулиться» и полки в магазинах, пишут naviny.online.

Административный путь к «справедливым» ценам

В Беларуси в последние месяцы инфляционные процессы заметно выросли. Власти ожидали, что в 2021 году инфляция составит 5%, однако по итогам января ситуация оказалась совсем иной — рост цен на потребительском рынке в годовом выражении ускорился до 7,7%.

Это подталкивает Национальный банк к увеличению ставки рефинансирования, что неизбежно приведет к повышению стоимости кредитных ресурсов для экономики. Для правительства, которое ответственно за рост ВВП в стране, такой сценарий вряд ли желателен.

К тому же рост НДС на лекарства и медтехнику привел к увеличению цен в аптеках, что совершенно не понравилось белорусским властям.

В результате, принято решение жестко реагировать на ускорение инфляционных процессов — с 23 февраля и до конца месяца поставщикам социально значимых товаров и лекарств правительство запретило повышать цены на социально значимые товары. А с марта цены на 62 наименования социально значимых товаров и на 50 наименований лекарств разрешено повышать только на 0,2% в месяц.

По сути, это очередное явное ужесточение ценового контроля в стране. К слову, до 2019 года, на фоне стабильности валютного курса, случаи регулирования цен были единичными, и касались, например, сахара.

Тренд на явное ужесточение контроля над ценами начался в прошлом году и был связан с ростом курсов иностранных валют в Беларуси. В марте прошлого года белорусским компаниям было предписано повышать цены не более чем на 0,5 процентного пункта в месяц.

Однако то решение вызвало огромный резонанс, поскольку после состоявшейся весной прошлого года 20-процентной девальвации сдержать рост цен было практически невозможно. Поэтому вскоре государство заменило контроль над ценами с тотального на выборочный, причем предельные значения по темпам роста цен не устанавливались.

С апреля 2020 года и до 23 февраля нынешнего года ценовой контроль выражался в основном в том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли определяло перечень социально значимых товаров и сдерживало рост цен на эти позиции путем ограничения рентабельности производителей, надбавок импортеров и операторов розничной, а также оптовой торговли.

Однако, похоже, этих мер властям показалось недостаточно, и поэтому они вновь решили перейти к более жестким методам ценового контроля, устанавливая предельные темпы роста потребительских цен.

Кстати, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, объясняя решение Совмина о сдерживании цен, отметило, что «целевая задача решения правительства — гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса».

Длительная заморозка цен чревата дефицитом товаров

К чему ужесточение ценового контроля приведет на этот раз? К более справедливым ценам на потребительском рынке или стоит готовиться к дефициту товаров из-за неготовности поставщиков продавать их по директивным ценам?

К слову, к социально значимым товарам, цены на которые теперь будут регулироваться, отнесена не только отечественная продукция, но и в том числе импортная — свежемороженая рыба (треска, скумбрия), чай и кофе, растительное масло.

Поскольку курс доллара пока стабильный, предпосылок для значимого роста цен на импортные продукты питания сейчас нет, рассказал корреспонденту БелаПАН топ-менеджер дистрибьютерской компании.

«В прошлом году рост курса доллара примерно на 20% мы компенсировали путем увеличения цен на 8%, а также путем сворачивания акций. Сейчас никто просто так цены поднимать не будет, а если валютный курс снова пойдет вверх, то никакое постановление правительства сдержать рост цен не сможет», — отметил собеседник.

По его словам, бизнес не будет работать в убыток, и если жесткое госрегулирование цен сохранится надолго, то в случае роста валютного курса импортеры продуктов питания вынуждены будут приостановить отгрузку продукции в торговые сети.

«Если валютный курс пойдет сильно вверх, многие в убыток работать не захотят, и бизнес будет останавливаться и вести переговоры с властями о дальнейших действиях», — предположил в комментарии для БелаПАН поставщик продуктов питания.

Схожего мнения придерживаются и белорусские экономисты.

«Например, кофе — это биржевой товар. Если цены на него на внешних рынках будут расти или если будут расти курсы иностранных валют, то в условиях жесткого контроля над ценами можно столкнуться с оголением полок магазинов по тем продуктам питания, которые импортируются», — предположил в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Бизнес-союзы также предупреждает о возможных отрицательных последствиях административного контроля за ценами на потребительском рынке.

«Социально значимые товары, в том числе импортные, зачастую относятся к низкомаржинальной продукции. Соответственно, если курсы иностранных валют, как у нас это иногда бывает, вырастут, то продавать привозные продукты питания по старым ценам будет весьма затруднительно, и они могут начать пропадать с полок магазинов», — отметил в комментарии для БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Поэтому, убежден он, госорганам нужно быть «максимально бдительными», чтобы в условиях жесткого ценового контроля не допустить негативных явлений на потребительском рынке,

По мнению эксперта, нынешняя форма ценового регулирования, которая выражается в максимальном ограничении темпов роста цен, «означает, что государству нужно получить эффект от ценового контроля немедленно».

«При этом очевидно, что применение такого инструментария для сдерживания цен в средне- и долгосрочном периоде может изобиловать отрицательными последствия. Поэтому надеемся, что заморозка цен, используемая сейчас, будет применяться в краткосрочном периоде, который не превысит трех месяцев», — подчеркнул Александр Швец.

Кстати, белорусские власти в свое время сами выступали категорически против заморозки цен.

В целом, представители делового сообщества считают, что жесткие административные методы ценового регулирования допустимы только в исключительных случаях.

«Ограничение роста цен может иметь место, когда наблюдается дефицит товаров, когда речь идет о товарах монополий», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

По ее мнению, чтобы обеспечивать справедливость на потребительском рынке, как хочет того правительство, государству нужно не сдерживать цены, а поддерживать малоимущих граждан, компенсируя им часть затрат на приобретение социально значимых товаров.

«Если же стремиться установить какую-то справедливую цену, ею будут пользоваться и бедные, и богатые. Так для кого эта цена будет справедливой — для богатого, для бедного, для контролирующих органов? Нужно определиться, что именно мы хотим понимать под справедливостью, и тогда государственная политика на потребительском рынке станет более понятной и эффективной», — резюмировала Жанна Тарасевич.

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