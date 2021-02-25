В США чашу, купленную на дворовой распродаже за $35, оценили в полмиллиона 25.02.2021, 17:56

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Фото: Sotheby's

Она оказалась редким антиквариатом XV века.

Сине-белая чаша, украшенная цветочными мотивами, изначально была заказана императорским двором Китая периода династии Мин (1368-1644), пишет «Вокруг света. Украина».

Последний владелец купил чашу в прошлом году на дворовой распродаже недалеко от Нью-Хейвена (штат Коннектикут). Об этом рассказала Анджела Макатир, глава отдела китайского искусства аукционного дома Sotheby’s (Нью-Йорк). Она предполагает, что в следующем месяце артефакт уйдет с молотка за 300-500 тысяч долларов.

До нашего времени дошли еще шесть подобных чаш

Когда новый владелец чаши отправил ее фото аукционистам, они очень удивились. Этот предмет стоил далеко не 35 долларов. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что раритет принадлежал двору императора Юнлэ, правившего в 1403–1424 гг. Этот период славится уникальными технологиями изготовления фарфора.

Будущий аукционный лот известен как «чаша лотоса». У нее «невероятно гладкое фарфоровое тело», покрытое шелковистой глазурью, отметила Анджела Макатир.

Во время своего правления император Юнлэ уделял большое значение фарфоровому ремеслу. Он делал большие заказы для своего двора, усилив при этом контроль над имперскими печами в Цзиндэчжэне: самом важном городе Китая по производству фарфора. Как свидетельствуют эксперты, при императоре Юнлэ утилитарная посуда превратилась в произведения искусства.

Фото: Sotheby's

По данным Sotheby’s, до нашего времени дошли еще шесть подобных чаш. Некторые экспонируются в Национальном дворце-музее в Тайбэе, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а также в Британском музее.

Лот выставят на аукцион 17 марта в рамках «Азиатской недели» Sotheby’s.

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